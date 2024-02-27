Житель Шахтинска едва не погиб в собственном гараже

Житель Шахтинска едва не погиб в огненной ловушке в собственном гараже. ЧП случилось ночью неподалеку от спального района, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, огонь охватил мягкую мебель и часть автомобиля, когда в закрытом помещении находился 44-летний хозяин гаража. Огнеборцы, рискуя жизнями, предотвратили взрыв двух газовых баллонов.

Уточняется, что мужчину успели спасти, однако отравление угарным газом сказалось на самочувствии. Пострадавшего доставили в больницу. Спасатели же говорят, если бы газовые баллоны емкостью 17 и 27 литров не успели вынести, они бы взорвались и разрушили ближайшие постройки.

"Произошло горение мебели внутри гаража на площади 6 кв. м, а также от высокой температуры повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля Volkswagen Golf". Официальный представитель ДЧС Карагандинской области Зарина Валиева

В результате пожара силами ДЧС из гаража спасен и госпитализирован в больницу мужчина 1980 года рождения.

Ранее сообщалось, что на карагандинском заводе произошел пожар.

