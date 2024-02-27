Трассы закрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды

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По состоянию на 21:30 27 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на двух автодорогах республиканского значения в двух областях, сообщает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин закрыта одна автодорога общей протяженностью 30 км – Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – участок с. Берель – Рахмановские ключи.

В Жамбылской области из-за метели и ограничения видимости закрыта одна автодорога общей протяженностью 79 км – Алматы – Ташкент – Термез – участок с. Кенен – с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). "На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 363 единицы техники и 489 человек". "КазАвтоЖол" Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана на 28 февраля.

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