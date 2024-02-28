Видео с "утечкой бензина": спецкомиссия проведет расследование аварии на АНПЗ

В Комитете промышленной безопасности (КПБ) Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 28 февраля 2024 года прокомментировали видео с "утечкой бензина" на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (ТОО "АНПЗ"), сообщает Zakon.kz.

Отметим, что видео с якобы утечкой бензина на АНПЗ распространили в соцсетях накануне, 27 февраля. Как выяснилось, инцидент произошел 26 февраля вечером – на установке олигомеризации бутенов был обнаружен дефект на трубопроводе прямогонного бензина, и для освобождения трубопровода и подготовки к ремонту была подана техническая вода под давлением. В ТОО "АНПЗ" заверили, что инцидент на производство не повлиял.

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По данным Комитета промбезопасности, жертв и пострадавших в результате аварии нет.

"Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Атырауской области создается специальная комиссия для проведения расследования аварии", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что результаты расследования будут сообщены дополнительно.