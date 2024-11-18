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Трое детей и их дедушка погибли от отравления в Костанайской области

Трое детей и их дедушка погибли от отравления в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:58 Фото: pixabay
Днем 17 ноября 2024 года в селе Карынсалды Тастинского сельского округа в Костанайской области погибли от отравления угарным газом четверо человек, включая трех детей. Еще двух пострадавших госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Костанайской области уточнили, что спасатели, прибывшие по вызову об отравлении угарным газом шести человек, не обнаружили возгорания.

"На месте обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и троих детей 2016, 2021, 2022 годов рождения. Еще двое пострадавших экстренно госпитализированы в город Аркалык, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь".Пресс-служба ДЧС Костанайской области

На месте происшествия находятся руководство ДЧС и оперативная группа. Они должны выяснить причину трагедии.

Как следует из данных региональных СМИ, семья относится к малообеспеченной, социально уязвимой группе.

В этот же день, 17 ноября, в Астане при пожаре в частном доме погибли четверо детей. По данным столичного акимата, в загоревшемся доме проживали две семьи. Родителям, чьи дети погибли во время пожара, обещают оказать материальную, жилищную и другую необходимую помощь. Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье.

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