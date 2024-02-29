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Краснокнижную цаплю застрелили в Алматы

убийство птицы в Алматы Фото: скриншот видео
Волонтер Наталия Сульжик опубликовала информацию о том, что краснокнижная белая цапля была ранена в районе водохранилища Сайран. Позже стало известно, что птица погибла, сообщает Zakon.kz.

О попытке спасти цаплю волонтер рассказала в Facebook.

"Крыло прострелено. Грудь разорвана. Птичка упала. На обычном такси срочно повезли в "Айболит". Лапы сломаны, кажется. Я не знаю как так произошло. Бедолага упал на участок к добрым людям, они занесли в тепло и позвонили мне", – написала Сульжик.


Позже волонтеры рассказали, что, несмотря на все усилия, птица умерла. Они призвали казахстанцев к бдительности и ответственности.

"Пожалуйста, не прибегайте к насилию в отношении дикой природы. Давайте сделаем все возможное, чтобы сохранить ее для будущих поколений", – написали волонтеры.

В комментариях подписчики предположили, что погибшая цапля это та самая птица из недавнего видео, которое тоже распространилось в социальных сетях. Там она ловила рыбу на озере Сайран недалеко от рыбаков.

Редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу ДП города, чтобы выяснить, будет ли проведено расследование в связи с убийством краснокнижной белой цапли.

Отметим, что в сентябре 2023 года на Западе Казахстана тоже находили раненую птицу – краснокнижного орла. Эко-волонтеры отвезти пернатого в реабилитационный центр помощи животным "Надежда+кст" в Костанае.

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