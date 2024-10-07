В Алматы девушка погибла после падения с 18-го этажа ЖК "Манхэттен"

В Алматы произошла трагедия: девушка упала с 18-го этажа жилого комплекса "Манхэттен" и скончалась на месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 октября телеканал "КТК", происшествие произошло накануне вечером.

Погибшей было 19 лет. По предварительным данным, она выпала с открытой лоджии подъезда. Полицейские устанавливают, проживала ли девушка в данном комплексе или находилась в гостях, а также выясняют обстоятельства и причину падения.

"По данному факту отделом полиции при управлении полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – сообщила телеканалу официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Ранее сообщалось о другой трагедии. 18-летний юноша прыгнул с высотки в Алматы.