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В Алматы девушка погибла после падения с 18-го этажа ЖК "Манхэттен"

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 01:20 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошла трагедия: девушка упала с 18-го этажа жилого комплекса "Манхэттен" и скончалась на месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 октября телеканал "КТК", происшествие произошло накануне вечером.

Погибшей было 19 лет. По предварительным данным, она выпала с открытой лоджии подъезда. Полицейские устанавливают, проживала ли девушка в данном комплексе или находилась в гостях, а также выясняют обстоятельства и причину падения.

"По данному факту отделом полиции при управлении полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – сообщила телеканалу официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек. 

Ранее сообщалось о другой трагедии. 18-летний юноша прыгнул с высотки в Алматы. 

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