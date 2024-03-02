Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы девушка спрыгнула с балкона высотки: появились подробности

Что известно о девушке, выпрыгнувшей с балкона высотки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 13:48 Фото: pixabay
Жители высотки в Алматы 1 марта 2024 года стали свидетелями жуткого происшествия. С балкона 18-го этажа выпрыгнула девушка. Пока полиция города выясняет все обстоятельства, в администрации комплекса поделились подробностями, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, как отмечено в сюжете телеканала "КТК", погибшей было 22 года.

В администрации жилого комплекса также добавили, что девушка не жила в этом доме. И ни к кому из местных в гости тоже не приходила.

Отмечено, что в полдень она спокойно зашла в подъезд, поднялась на последний этаж, вышла на балкон и прыгнула. На месте обнаружили вещи погибшей: сумку и мобильный телефон.

Кроме того, некоторые очевидцы уверяют, что девушка была беременной.

"Нет, не живет. С Наурызбайского района, Шугыла, микрорайон Шугыла, оттуда она. Студентка 2002 года. 22 года по паспорту. Молодая, азиатка по национальности. Мы сразу вызвали скорую, полицию".Ерлан Джанибеков, директор управляющей компании ЖК "Манхеттен"

По данным пресс-службы полиции города, по данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района начато досудебное расследование. "Обстоятельства будут установлены", – подчеркнули в ведомстве.

Читайте также

В Семее полицейский получил ранения в голову при спасении девочки
В Семее мужчина с ножом преследовал девочку и ранил полицейского
батут
Батут загорелся в одном из торговых домов Павлодарской области
Школьница выпрыгнула из окна
Школьница выпрыгнула из окна в школе в Туркестанской области
Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
смена часового пояса, казахстан, реакции
Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса
Сколько казахстанцев уклоняются от армии
О ситуации с уклонистами от армии рассказали в Минобороны РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: