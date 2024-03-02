В Алматы девушка спрыгнула с балкона высотки: появились подробности

Жители высотки в Алматы 1 марта 2024 года стали свидетелями жуткого происшествия. С балкона 18-го этажа выпрыгнула девушка. Пока полиция города выясняет все обстоятельства, в администрации комплекса поделились подробностями, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, как отмечено в сюжете телеканала "КТК", погибшей было 22 года.

В администрации жилого комплекса также добавили, что девушка не жила в этом доме. И ни к кому из местных в гости тоже не приходила.

Отмечено, что в полдень она спокойно зашла в подъезд, поднялась на последний этаж, вышла на балкон и прыгнула. На месте обнаружили вещи погибшей: сумку и мобильный телефон.

Кроме того, некоторые очевидцы уверяют, что девушка была беременной.

"Нет, не живет. С Наурызбайского района, Шугыла, микрорайон Шугыла, оттуда она. Студентка 2002 года. 22 года по паспорту. Молодая, азиатка по национальности. Мы сразу вызвали скорую, полицию". Ерлан Джанибеков, директор управляющей компании ЖК "Манхеттен"

По данным пресс-службы полиции города, по данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района начато досудебное расследование. "Обстоятельства будут установлены", – подчеркнули в ведомстве.