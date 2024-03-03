Почти сутки тушат крупный пожар на побережье Каспия
Фото: freepik
2 марта на побережье Каспийского моря в Курмангазинском лесничестве Атырауской области загорелся камыш на площади 100 гектаров, сообщает Zakon.kz.
Пожар в 40 км от села Курмангазы начался в субботу, 2 марта, около 15:45 и все еще не ликвидирован (по состоянию на 12:30 4 марта). Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в МЧС.
На месте задействованы 35 человек личного состава, мотолодки, 6 мотопомп и техника Департамента по ЧС региона, а также силы лесного хозяйства.
"Тушение загорания осложняется болотистой местностью и густой растительностью, что затрудняет прохождение спецтехники", – сообщает МЧС.
Жители села Мангистау уверяют, что перед зданием администрации из-под земли уже второй месяц фонтанирует вода. Люди переживают, что огромные объемы воды утекают в никуда.
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