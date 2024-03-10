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Крупный пожар на побережье Каспия потушили спустя неделю

пожар в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 12:10 Фото: скриншот видео
Камыш на побережье Каспийского моря в Курмангазинском лесничестве Атырауской области горел со 2 по 10 марта, сообщает Zakon.kz.

Локализации огня удалось достичь 9 марта в 18:30, потушить пламя на площади 2500 гектаров получилось 10 марта в 11:00. 

В тушении были задействованы: 58 человек, 21 единица техники.

Пожар в 40 км от села Курмангазы начался 2 марта около 15:45. Изначально сообщалось о площади в 100 гектаров.

Затем 4 марта в МЧС сообщили, что сгорело 1000 гектаров тростника. А уже 8 марта общая площадь пожара составила 2500 га.

Тогда в ведомстве отмечали, что тушение осложняется труднодоступной болотистой местностью.

Сегодня, 10 марта, в Таразе загорелся цех, расположенный в жилом доме.

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