Крупный пожар на побережье Каспия потушили спустя неделю

Камыш на побережье Каспийского моря в Курмангазинском лесничестве Атырауской области горел со 2 по 10 марта, сообщает Zakon.kz.

Локализации огня удалось достичь 9 марта в 18:30, потушить пламя на площади 2500 гектаров получилось 10 марта в 11:00.



В тушении были задействованы: 58 человек, 21 единица техники.

Пожар в 40 км от села Курмангазы начался 2 марта около 15:45. Изначально сообщалось о площади в 100 гектаров.

Затем 4 марта в МЧС сообщили, что сгорело 1000 гектаров тростника. А уже 8 марта общая площадь пожара составила 2500 га.

Тогда в ведомстве отмечали, что тушение осложняется труднодоступной болотистой местностью.

Сегодня, 10 марта, в Таразе загорелся цех, расположенный в жилом доме.

