Маленькой девочке переломало пальцы руки в эскалаторе в аэропорту Актау

В аэропорту Актау 2-летняя девочка получила серьезную травму руки. Мать пошла в суд за компенсацией, сообщает Zakon.kz.

В Верховном суде (ВС) 17 ноября рассказали детали инцидента.

"Летом 2024 года жительница столицы вместе с двумя несовершеннолетними детьми прилетела из Астаны в Актау. После выхода из здания пассажирского терминала один из детей – двухлетняя девочка – самостоятельно вернулась в аэропорт через двери, предназначенные для выхода пассажиров. В здании аэропорта ребенок просунул руку в движущийся механизм эскалатора и получил открытую травму пальцев с переломами. Девочка проходила лечение в детской больнице. По заключению врачей, по достижении 10-летнего возраста ей предстоит операция по коррекции пальцев", – говорится в сообщении.

Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании с аэропорта компенсации морального вреда. Но представитель аэропорта иск не признал, указав, что это произошло не по вине сотрудников аэропорта, а из-за того, что ребенок сам подошел к эскалатору и получил травму.

"Однако из просмотренной в суде видеозаписи установлено, что инспектор аэропорта держал ребенка за руку, когда тот проходил в здание через двери, предназначенные для выхода, но отпустил его, отвлекшись на мать, которая пыталась пройти следом. Инспектор не пропустил женщину в здание аэропорта, после чего ребенок остался без присмотра и самостоятельно подошел к эскалатору, где получил травму. Суд пришел к выводу, что несчастный случай произошел по вине сотрудника аэропорта, допустившего проход малолетнего ребенка в здание терминала без сопровождения взрослых", – сообщили в ВС.

Между тем доказательств, опровергающих вину аэропорта, не предоставили.

На основании установленных обстоятельств суд постановил взыскать с аэропорта в пользу законного представителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 2 млн тенге.

Решение вступило в законную силу.

