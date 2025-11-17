#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Общество

Маленькой девочке переломало пальцы руки в эскалаторе в аэропорту Актау

Аэропорт в Актау, аэропорт Актау, международный аэропорт Актау, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 09:16 Фото: primeminister.kz
В аэропорту Актау 2-летняя девочка получила серьезную травму руки. Мать пошла в суд за компенсацией, сообщает Zakon.kz.

В Верховном суде (ВС) 17 ноября рассказали детали инцидента.

"Летом 2024 года жительница столицы вместе с двумя несовершеннолетними детьми прилетела из Астаны в Актау. После выхода из здания пассажирского терминала один из детей – двухлетняя девочка – самостоятельно вернулась в аэропорт через двери, предназначенные для выхода пассажиров. В здании аэропорта ребенок просунул руку в движущийся механизм эскалатора и получил открытую травму пальцев с переломами. Девочка проходила лечение в детской больнице. По заключению врачей, по достижении 10-летнего возраста ей предстоит операция по коррекции пальцев", – говорится в сообщении.

Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании с аэропорта компенсации морального вреда. Но представитель аэропорта иск не признал, указав, что это произошло не по вине сотрудников аэропорта, а из-за того, что ребенок сам подошел к эскалатору и получил травму.

"Однако из просмотренной в суде видеозаписи установлено, что инспектор аэропорта держал ребенка за руку, когда тот проходил в здание через двери, предназначенные для выхода, но отпустил его, отвлекшись на мать, которая пыталась пройти следом. Инспектор не пропустил женщину в здание аэропорта, после чего ребенок остался без присмотра и самостоятельно подошел к эскалатору, где получил травму. Суд пришел к выводу, что несчастный случай произошел по вине сотрудника аэропорта, допустившего проход малолетнего ребенка в здание терминала без сопровождения взрослых", – сообщили в ВС.

Между тем доказательств, опровергающих вину аэропорта, не предоставили.

На основании установленных обстоятельств суд постановил взыскать с аэропорта в пользу законного представителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 2 млн тенге.

Решение вступило в законную силу.

8 ноября 2025 года в аэропорту Атырау задержали мужчину, который во время регистрации на рейс Атырау – Алматы заявил о наличии взрывного устройства в его ручной клади.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре Актау
00:53, 04 марта 2024
Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре Актау
Две девочки серьезно пострадали в ДТП близ Актау
12:46, 14 сентября 2024
Две девочки серьезно пострадали в ДТП близ Актау
Упавшие ворота изуродовали лицо девочке в Актау
12:47, 29 октября 2024
Упавшие ворота изуродовали лицо девочке в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: