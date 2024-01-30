Акмолинцу оторвало пальцы: пострадавший работник отсудил моральный ущерб

Атбасарский районный суд Акмолинской области рассмотрел дело о взыскании морального ущерба с компании, в которой работник получил производственную травму – у него оторвало три пальца правой кисти, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в суде, мужчина работал сборщиком в ТОО. При "контакте с работающим механизмом получил травму – отрыв 2/3 пальцев правой кисти (ампутация)".

Работодатель в удовлетворении иска просил отказать, ссылаясь на то, что авария произошла по неосмотрительности работника.

Между тем, судом установлено, что:

несчастный случай произошел на производстве, имеется подписанный акт;

установлена 100% вина работодателя;

причинен средний вред здоровью пострадавшему в результате несчастного случая.

"Решением суда с ТОО в пользу "П." взыскан моральный вред, а также расходы по оплате помощи представителя. До вступления решения суда в законную силу, ТОО исполнило решение суда в добровольном порядке, перечислив "П." наложенную судом сумму морального вреда в полном объеме". Атбасарский районный суд

Ранее сообщалось, что 39-летний житель Степногорска получил сильнейшие ожоги лица и тела, а также ушиб головы во время работы на производстве.