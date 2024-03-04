В Алматы на территории торгового рынка "Береке" произошел пожар
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматы во время пожара на территории торгового рынка "Береке" пожарные предотвратили распространение огня на рядом расположенные объекты, сообщает Zakon.kz.
В Алматы на территории торгового рынка "Береке" произошел пожар в двух торговых бутиках с товарами народного потребления. Пожар локализован в 06:15 и ликвидирован в 06:18.
По сообщению МЧС РК общая площадь пожара 50 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
24 февраля был ликвидирован пожар в складских помещениях Алатауского района Алматы.
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