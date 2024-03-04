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Законодательство РК

В Алматы на территории торгового рынка "Береке" произошел пожар

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 08:58 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматы во время пожара на территории торгового рынка "Береке" пожарные предотвратили распространение огня на рядом расположенные объекты, сообщает Zakon.kz.

В Алматы на территории торгового рынка "Береке" произошел пожар в двух торговых бутиках с товарами народного потребления. Пожар локализован в 06:15 и ликвидирован в 06:18.

По сообщению МЧС РК общая площадь пожара 50 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

24 февраля был ликвидирован пожар в складских помещениях Алатауского района Алматы.

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Алия Абди
Алматы
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