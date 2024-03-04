Сильное землетрясение произошло в Алматы
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 марта 2024 года, в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сила толчков – не меньше 4 баллов, сообщает Zakon.kz.
Сильное землетрясение алматинцы ощутили примерно в 11:22.
Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены.
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В Алматы прозвучали сирены
Также на инцидент отреагировали в городском департаменте по ЧС.
"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК обрабатывается. Информация об эпицентре, балльность уточняется".Пресс-служба ДЧС Алматы
Согласно алгоритма взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы.
"Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Информация дополняется".Пресс-служба ДЧС Алматы
Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.
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