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Сильное землетрясение произошло в Алматы

Сильное землетрясение произошло в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:22 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 марта 2024 года, в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сила толчков – не меньше 4 баллов, сообщает Zakon.kz.

Сильное землетрясение алматинцы ощутили примерно в 11:22.

Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены.

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Также на инцидент отреагировали в городском департаменте по ЧС.

"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК обрабатывается. Информация об эпицентре, балльность уточняется".Пресс-служба ДЧС Алматы

Согласно алгоритма взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы.

"Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Информация дополняется".Пресс-служба ДЧС Алматы

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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