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Происшествия

Двое погибли, восемь получили травмы: страшная авария произошла в ЗКО

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 20:19 Фото: Zakon.kz
На трассе Актобе – Астрахань столкнулись три автомобиля. В результате страшной аварии два человека погибли, еще восемь получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Как информирует телеканал КТК, в ДТП попали грузовик DAF и две Toyota Camry. Одна из легковушек мгновенно загорелась.

От автомобиля практически ничего не осталось: кузов искорежен, а детали разбросаны на десятки метров. Грузовик после столкновения съехал с трассы и оказался в кювете.

Сначала сообщалось, что в аварии пострадали десять человек, но двое из них скончались еще до приезда медиков. Остальных экстренно доставили в больницу.

"По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: грузового автомобиля DAF и двух легковых автомобилей Toyota Camry. В результате ДТП произошло возгорание одной автомашины Toyota. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование", – рассказал зам. начальника Управления административной полиции ДП Актюбинской области Айбек Орашев.

Тем временем "Газель" и КАМАЗ столкнулись в Павлодарской области. В результате ДТП скончался пассажир.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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