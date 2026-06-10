Двое погибли, восемь получили травмы: страшная авария произошла в ЗКО

На трассе Актобе – Астрахань столкнулись три автомобиля. В результате страшной аварии два человека погибли, еще восемь получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Как информирует телеканал КТК, в ДТП попали грузовик DAF и две Toyota Camry. Одна из легковушек мгновенно загорелась.

От автомобиля практически ничего не осталось: кузов искорежен, а детали разбросаны на десятки метров. Грузовик после столкновения съехал с трассы и оказался в кювете.

Сначала сообщалось, что в аварии пострадали десять человек, но двое из них скончались еще до приезда медиков. Остальных экстренно доставили в больницу.

"По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: грузового автомобиля DAF и двух легковых автомобилей Toyota Camry. В результате ДТП произошло возгорание одной автомашины Toyota. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование", – рассказал зам. начальника Управления административной полиции ДП Актюбинской области Айбек Орашев.

Тем временем "Газель" и КАМАЗ столкнулись в Павлодарской области. В результате ДТП скончался пассажир.