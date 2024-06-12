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Мощный фонтан забил из канализационного люка в Астане

Сильный фонтан воды забил из люка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:51 Фото: astanovka98
В Астане 12 июня 2024 года из канализационного люка забил сильный фонтан воды, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

В пресс-службе акимата Астаны объяснили причину случившегося.

"В ходе проведения обязательных гидравлических испытаний по ул. Богенбай батыра, 24/2 Сарыаркинского района выявлен порыв на теплосети. Ремонтная бригада АО "Астана-Теплотранзит" незамедлительно выехала на место. В данное время участок отключен и выведен на ремонт", – сообщили в акимате.

"Астана-Теплотранзит" приносит извинения за временные неудобства, связанные с проведением необходимых мероприятий по подготовке города к предстоящей зиме.

Похожий случай произошел в Экибастузе в мае. Там проводили гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В результате на одной из улиц забил фонтан.

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