Мощный фонтан забил из канализационного люка в Астане

В Астане 12 июня 2024 года из канализационного люка забил сильный фонтан воды, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

В пресс-службе акимата Астаны объяснили причину случившегося.

"В ходе проведения обязательных гидравлических испытаний по ул. Богенбай батыра, 24/2 Сарыаркинского района выявлен порыв на теплосети. Ремонтная бригада АО "Астана-Теплотранзит" незамедлительно выехала на место. В данное время участок отключен и выведен на ремонт", – сообщили в акимате.

"Астана-Теплотранзит" приносит извинения за временные неудобства, связанные с проведением необходимых мероприятий по подготовке города к предстоящей зиме.

Похожий случай произошел в Экибастузе в мае. Там проводили гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В результате на одной из улиц забил фонтан.