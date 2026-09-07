В Алматы сбежали два пациента психиатрической лечебницы

В Алматы уже несколько месяцев ищут сбежавших пациентов городского Центра психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях 7 сентября 2026 года. Сообщается, что полиция и волонтеры ведут масштабные поиски двух пациентов Центра психического здоровья, расположенного по улице Кекилбайулы.

Сообщается, что Нелли Шахрай самовольно покинула медицинское учреждение еще 16 апреля.

А Денис Антипин сбежал утром 13 мая.

Согласно информации волонтеров, оба страдают психическим расстройством и могут быть дезориентированы в пространстве.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали, что распространяемая информация касается двух разных фактов пропажи пациентов этого медицинского учреждения.

"Мужчина и женщина покинули медицинское учреждение в разные дни и друг с другом не связаны. По обоим фактам Управлением полиции Бостандыкского района возбуждены розыскные дела. В настоящее время проводится комплекс оперативных и розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения граждан и их возвращение в медицинское учреждение", – прокомментировали в полиции.

Ранее в приемник-распределитель ДП Алматы сотрудники доставили мужчину без документов. Он назвался гражданином Ямайки, а оказался казахстанцем, которого несколько дней разыскивала собственная семья.