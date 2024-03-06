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Полсотни алматинцев купили у мошенника несуществующие кирпичи и газоблоки

мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 23:05 Фото: pixabay
Полсотни алматинцев заказали кирпичи и газоблоки по объявлению из интернета, перечислили деньги, а после поставщик перестал выходить с ними на связь. Из офиса компания тоже съехала. Люди обвиняют компанию в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Обманутые покупатели рассказали КТК, что заказывали строительные материалы в частной компании. По их словам, поставщика нашли через объявление в интернете. Как положено, заключили договор и полностью внесли оплату. За газоблоки и кирпичи каждый перечислил от 700 тыс. до 2,5 млн тенге. В течение двух недель должны были получить свой товар. Но продавец исчез вместе с деньгами.

"Они сказали: "100% оплачивайте". Все, я ему оплатил 2 млн 600 тыс. тенге сразу. Две недели прошло. Он ничего мне не предоставил. Говорит, завод, что-то сломалось у него, закрыли завод, надо будет подождать полмесяца. Полмесяца подождал. Он не ответил ни на звонки, ни на что. Не достроили. Пока оставили. Летом начнем обратно продолжать. Конечно, очень сложно. Сейчас и за квартиры тоже по 200 тыс. платим каждый месяц". Пострадавший Магомед-Рашип Мальсагов

Нурсултан Аскерканов планировал построить дом площадью 120 кв. м. На своем участке в Алматинской области успел лишь залить фундамент. Еще в августе он заказал кирпичи. Покупателя заинтересовали низкая цена и бесплатная доставка. Нурсултан перечислил около 700 тыс. тенге. Но материалы так и не получил. Сейчас мужчина вместе с женой и двумя детьми живет в съемной квартире.

"Вообще, я планировал в августе купить кирпичи и начать строительство. Думал, зимой уже заедем. Вот пришлось в другой компании взять кирпичи в кредит. Отдал 1 млн 300 тыс. тенге". Пострадавший Нурсултан Аскерканов

Калияш Нургазимова отдала продавцу почти миллион. Женщина заказала газоблоки, но мужчина также перестал выходить на связь. Позже она узнала, что бизнесмена даже нет в стране. Строительство дома пришлось остановить. Известно, что владелец закрыл компанию. По старому адресу теперь расположен офис другой организации. Полсотни человек написали заявление в полицию.

"Мы застряли. Остановилась у нас стройка. Рабочих распустили. Обращались в милицию. Милиция сказала: "Мы его задержали". 50% уже поставила, сколько было средств. Теперь сижу, замороженная стройка. Потом узнали, что он уехал в Турцию, отдыхал в Турции с матерью, женой. Получается, на наши деньги он отдыхал". Пострадавшая Калияш Нургазимова

В полиции начали расследование. И даже уверяют, что директора фирмы уже задержали.

"По факту мошенничества управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен и задержан. В настоящее время в отношении него с заявлением о мошенничестве обратились десятки человек". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

По статье "Мошенничество" предусмотрен крупный штраф либо до двух лет тюрьмы с конфискацией имущества. Пострадавшие клиенты стройматериалы уже не ждут, но еще надеются вернуть свои деньги.

Интернет-преступники продолжают совершенствовать способы по обману доверчивых граждан. За первые два месяца 2024 года мошенники применили сразу несколько новых преступных схем. Как обманывают казахстанцев и как правоохранительные органы борются с этим, ранее писала редакция Zakon.kz.

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