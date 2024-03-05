Молодой житель Петропавловска разбил окна в полиции из-за штрафа

18-летний житель Петропавловска отомстил стражам правопрядка за выписанный штраф, разбив окна в пункте полиции, сообщает Zakon.kz.

4 марта в Петропавловске около 8:00 сотрудник участкового пункта полиции №11 обнаружил разбитые стекла и открытую входную дверь тамбура УПП. По записям видеонаблюдения удалось быстро установить виновника. Им оказался 18-летний горожанин, который ранее этим же утром был привлечен к административной ответственности за нарушение тишины.

"Со слов правонарушителя, повреждение имущества закрытого на ночь пункта полиции было совершено им по причине алкогольного опьянения и раздражения из-за штрафа. На видеозаписи видно, как он, разбив окно, проникает в тамбур и пытается выбить железную дверь, ведущую в помещение УПП. Как показало медицинское освидетельствование, правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении полиции.

5 марта решением административного суда молодому человеку было назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток.

19 февраля сообщалось о другом инциденте, который тоже произошел в Петропавловске. 13-летний подросток с винтовкой разгуливал по городу. При задержании оказалось, что он направлялся к друзьям с игрушечным оружием.