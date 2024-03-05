Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Молодой житель Петропавловска разбил окна в полиции из-за штрафа

15 суток получил житель Петропавловска за разбитые окна в полиции, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 23:18 Фото: freepik
18-летний житель Петропавловска отомстил стражам правопрядка за выписанный штраф, разбив окна в пункте полиции, сообщает Zakon.kz.

4 марта в Петропавловске около 8:00 сотрудник участкового пункта полиции №11 обнаружил разбитые стекла и открытую входную дверь тамбура УПП. По записям видеонаблюдения удалось быстро установить виновника. Им оказался 18-летний горожанин, который ранее этим же утром был привлечен к административной ответственности за нарушение тишины.

"Со слов правонарушителя, повреждение имущества закрытого на ночь пункта полиции было совершено им по причине алкогольного опьянения и раздражения из-за штрафа. На видеозаписи видно, как он, разбив окно, проникает в тамбур и пытается выбить железную дверь, ведущую в помещение УПП. Как показало медицинское освидетельствование, правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении полиции.

5 марта решением административного суда молодому человеку было назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток.

19 февраля сообщалось о другом инциденте, который тоже произошел в Петропавловске. 13-летний подросток с винтовкой разгуливал по городу. При задержании оказалось, что он направлялся к друзьям с игрушечным оружием. 

Читайте также

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Таразе
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Таразе
Мужчина напал на водителя автобуса в Атырау
Мужчина напал на водителя автобуса в Атырау
Казахстанец заставлял детей заниматься воровством в Туркестанской области
Казахстанец заставлял детей заниматься воровством в Туркестанской области
Тамила Языкова
Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Землетрясение в Алматы: за помощью обратились 102 человека
Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: