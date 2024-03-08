В Астане пожарные спасли девушку из огня

Накануне Международного женского дня столичные пожарные спасли жизнь девушке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, 7 марта столичные огнеборцы ликвидировали пожар на пятом этаже жилого дома по адресу: проспект Туран, 46/4.



"В квартире горели домашние вещи и мебель. Силами столичных пожарных в ходе тушения пожара с помощью спасательной маски из квартиры была спасена девушка 1996 года рождения". Пресс-служба МЧС РК

В спасательной операции задействовали более 25 человек личного состава Департамента ЧС Астаны и шесть единиц техники.

2 марта из пожара в многоэтажке Астаны спасли 30 человек. Тогда произошло возгорание квартиры на четвертом этаже жилой высотки.