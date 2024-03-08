Крупный пожар на побережье Каспия пытаются потушить пятый день

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Продолжаются работы по тушению природного пожара вдоль побережья Каспийского моря на территории КГУ "Курмангазинское лесничество" в 40 км от села Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

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