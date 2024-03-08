Элеватор с пятью тоннами кукурузы вспыхнул в Жетысуской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Алакольском районе Жетысуской области, на территории крестьянского хозяйства произошло возгорание сушильного элеватора с пятью тоннами кукурузы, сообщает Zakon.kz.

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