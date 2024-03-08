Элеватор с пятью тоннами кукурузы вспыхнул в Жетысуской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алакольском районе Жетысуской области, на территории крестьянского хозяйства произошло возгорание сушильного элеватора с пятью тоннами кукурузы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, предварительная причина пожара короткое замыкание электродвигателя.
"Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Просим соблюдать все правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на побережье Каспия, который пытаются потушить с 4 марта.
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