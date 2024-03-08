Сушилка с 20 тоннами зерна загорелась в ВКО

8 марта в селе Предгорное Глубоковского района загорелось сушильное отделение элеватора, сообщает Zakon.kz.

В сушилке находится около 20 тонн зерна, сообщили в Департаменте по ЧС ВКО.

Предварительная площадь пожара – 250 кв. м. Всего тушат пожар 32 человека и 9 единиц техники от службы пожаротушения и 6 человек, единица техники ТОО "Васкен".

Фото: ДЧС ВКО

Фото: ДЧС ВКО

Дополнительно к месту пожара выехал пожарный поезд, сообщили в департаменте.

30 человек спасли из пожара в многоэтажке Астаны 2 марта.

