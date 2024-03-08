Сушилка с 20 тоннами зерна загорелась в ВКО
Фото: ДЧС ВКО
8 марта в селе Предгорное Глубоковского района загорелось сушильное отделение элеватора, сообщает Zakon.kz.
В сушилке находится около 20 тонн зерна, сообщили в Департаменте по ЧС ВКО.
Предварительная площадь пожара – 250 кв. м. Всего тушат пожар 32 человека и 9 единиц техники от службы пожаротушения и 6 человек, единица техники ТОО "Васкен".
Фото: ДЧС ВКО
Фото: ДЧС ВКО
Дополнительно к месту пожара выехал пожарный поезд, сообщили в департаменте.
30 человек спасли из пожара в многоэтажке Астаны 2 марта.
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