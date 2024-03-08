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Законодательство РК

При пожаре в Северо-Казахстанской области спасено пять человек, из них двое детей

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 03:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 9 марта огнеборцам региона поступила информация о возгорании электрощитовой в подъезде двухэтажного жилого дома в селе Петерфельд Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon. kz.

По данным пресс-службы МЧС РК огнеборцы двух пожарных частей с помощью трехколенной лестницы спасли со второго этажа дома пять человек. Среди спасенных двое детей. Никто из них в медицинской помощи не нуждался.

В тушении пожара участвовали порядка 15 человек, были зайдействованы две единицы техники ДЧС. Причина пожара – короткое замыкание на площади 1,5 кв.м.

МЧС настоятельно рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Накануне пожар вспыхнул на территории канализационной насосной станции в городе Степногорске.

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Алия Абди
Северо-Казахстанская область
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