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Происшествия

Все в дыму: троих детей и взрослого спасли из горящей многоэтажки в Туркестанской области

Пожарная служба, пожарный, пожарные, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 14:50 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области ликвидировано возгорание в электрощитовой многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

На пульт "112" поступило сообщение о коротком замыкании в электрическом щите на первом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне №1 города Туркестан. В результате произошло возгорание.

"Площадь пожара составила 1 кв. м. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Из дома были эвакуированы четыре человека, в том числе трое детей. Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет".МЧС РК

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно проверять исправность электропроводки и электрооборудования в жилых домах.

Ранее семейная пара погибла при пожаре на севере Казахстана.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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