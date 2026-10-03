Все в дыму: троих детей и взрослого спасли из горящей многоэтажки в Туркестанской области

В Туркестанской области ликвидировано возгорание в электрощитовой многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

На пульт "112" поступило сообщение о коротком замыкании в электрическом щите на первом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне №1 города Туркестан. В результате произошло возгорание.

"Площадь пожара составила 1 кв. м. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Из дома были эвакуированы четыре человека, в том числе трое детей. Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет". МЧС РК

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно проверять исправность электропроводки и электрооборудования в жилых домах.

Ранее семейная пара погибла при пожаре на севере Казахстана.