Малый мост затопило в селе в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
В результате прихода большого объема талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов произошел размыв участка водоотводного канала в населенном пункте Талапкер, сообщает Zakon.kz.
В эти минуты силами МЧС проводятся работы по укладке мешкотары в место порыва.
"Сельчан просим соблюдать спокойствие и следовать инструкциям спасателей".Пресс-служба МЧС РК
В поселке вода стала прибывать на малый мост.
Ранее актюбинцев предупредили об угрозе прорыва водохранилища. Аким города Актобе Азамат Бекет обратился к жителям Хромтауского района и попросил жителей садоводческих коллективов дать согласие на эвакуацию.
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