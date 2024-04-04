Малый мост затопило в селе в Акмолинской области

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В результате прихода большого объема талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов произошел размыв участка водоотводного канала в населенном пункте Талапкер, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты силами МЧС проводятся работы по укладке мешкотары в место порыва.

"Сельчан просим соблюдать спокойствие и следовать инструкциям спасателей". Пресс-служба МЧС РК В поселке вода стала прибывать на малый мост.

Ранее актюбинцев предупредили об угрозе прорыва водохранилища. Аким города Актобе Азамат Бекет обратился к жителям Хромтауского района и попросил жителей садоводческих коллективов дать согласие на эвакуацию. Читайте также Министр по ЧС Узбекистана посетил Актобе в связи с трагедией на трассе Самара – Шымкент

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