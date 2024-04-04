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Малый мост затопило в селе в Акмолинской области

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 00:36 Фото: скриншот видео
В результате прихода большого объема талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов произошел размыв участка водоотводного канала в населенном пункте Талапкер, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты силами МЧС проводятся работы по укладке мешкотары в место порыва.

"Сельчан просим соблюдать спокойствие и следовать инструкциям спасателей".Пресс-служба МЧС РК

В поселке вода стала прибывать на малый мост.


Ранее актюбинцев предупредили об угрозе прорыва водохранилища. Аким города Актобе Азамат Бекет обратился к жителям Хромтауского района и попросил жителей садоводческих коллективов дать согласие на эвакуацию.

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