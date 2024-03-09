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Законодательство РК

Информацию о смерти казахстанцев, готовивших теракт в Москве, расследует КНБ

Москва, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 11:15 Фото: freepik
В Комитете национальной безопасности РК расследуют информацию о смерти казахстанцев во время контртеррористической операции в России, сообщает Zakon.kz.

По данным российских ведомств, их убили при попытке организации теракта на территории РФ.

"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование", – сообщили в КНБ.

Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России, сообщили в ведомстве. Иную информацию в КНБ не предоставили.

Ранее в СМИ распространилась информация о смерти двух казахстанцев при контртеррористической операции ФСБ. По данным российских СМИ, члены "Вилаят Хорасан" (отделение Исламского государства) планировали вооруженное нападение на московскую синагогу. Сообщается, что подозреваемые оказали сопротивление и "были нейтрализованы ответным огнем".

Ранее в КНБ заявили о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма в Шымкенте. 

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