Информацию о смерти казахстанцев, готовивших теракт в Москве, расследует КНБ

В Комитете национальной безопасности РК расследуют информацию о смерти казахстанцев во время контртеррористической операции в России, сообщает Zakon.kz.

По данным российских ведомств, их убили при попытке организации теракта на территории РФ.

"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование", – сообщили в КНБ.

Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России, сообщили в ведомстве. Иную информацию в КНБ не предоставили.

Ранее в СМИ распространилась информация о смерти двух казахстанцев при контртеррористической операции ФСБ. По данным российских СМИ, члены "Вилаят Хорасан" (отделение Исламского государства) планировали вооруженное нападение на московскую синагогу. Сообщается, что подозреваемые оказали сопротивление и "были нейтрализованы ответным огнем".

Ранее в КНБ заявили о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма в Шымкенте.

