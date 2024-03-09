Информацию о смерти казахстанцев, готовивших теракт в Москве, расследует КНБ
Фото: freepik
В Комитете национальной безопасности РК расследуют информацию о смерти казахстанцев во время контртеррористической операции в России, сообщает Zakon.kz.
По данным российских ведомств, их убили при попытке организации теракта на территории РФ.
"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование", – сообщили в КНБ.
Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России, сообщили в ведомстве. Иную информацию в КНБ не предоставили.
Ранее в СМИ распространилась информация о смерти двух казахстанцев при контртеррористической операции ФСБ. По данным российских СМИ, члены "Вилаят Хорасан" (отделение Исламского государства) планировали вооруженное нападение на московскую синагогу. Сообщается, что подозреваемые оказали сопротивление и "были нейтрализованы ответным огнем".
Ранее в КНБ заявили о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма в Шымкенте.
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