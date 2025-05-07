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События

КНБ обратился к казахстанцам с важной информацией

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 22:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Комитет национальной безопасности 7 мая предупредил казахстанцев о распространении фейковой информации, сообщает Zakon.kz.
"В социальных сетях циркулирует "официальное заявление пресс-службы КНБ РК" о создании Telegram-бота для сбора сведений о лицах, распространяющих антипатриотическую риторику, призывающих бойкотировать акцию "Бессмертный полк" или совершающих иные действия, направленные на раскол общества", – говорится в сообщении. 

В ведомстве подчеркнули, что данное "заявление" является фейковым, а изложенные в нем сведения не соответствуют действительности.

"Официальная информация КНБ публикуется исключительно на сайте "knb.gov.kz", Telegram-канале "knbgov_kz" и Instagram-аккаунте "knbgovkz". Призываем доверять только официальным источникам и не допускать распространения ложных сообщений", – заключили в КНБ. 

А ранее видео с акимами, приглашающими на акцию "Бессмертный полк", назвали фейком

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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