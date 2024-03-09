Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тело мужчины извлекли из искореженного автомобиля после ДТП в Алматинской области

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 12:36 Фото: МЧС РК
Спасатели извлекли тело пассажира из легкового автомобиля, который оказался зажат деформированным кузовом после аварии, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло сегодня, 9 марта. В 9:20 поступил вызов, что в Карасайском районе между поселками Кайнар и Бекболат автомобиль врезался в дерево.

Прибывшие на место спасатели МЧС увидели, что в деформированном авто находится человек.

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 12:36

Фото: МЧС РК

Спасателям пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы извлечь тело пассажира из салона аварийного автомобиля.

Тело пассажира достали спустя почти час – в 10:23.

В Семее подросток позвонил в службу спасения во время собственной попытки суицида.

Читайте также

Москва
Информацию о смерти казахстанцев, готовивших теракт в Москве, расследует КНБ
мужчина потерял сознание за рулем в Караганде
В Караганде помогли мужчине, получившему инсульт за рулем
Пожар
В селе Талапкер Акмолинской области при пожаре пострадал сторож горевшего помещения
Мухит Турсынали
Алматинская область Карасайский район ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
здание Национального банка РК
"Здравствуйте, я сотрудник Нацбанка": стала известна новая схема мошенников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: