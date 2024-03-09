Тело мужчины извлекли из искореженного автомобиля после ДТП в Алматинской области

Спасатели извлекли тело пассажира из легкового автомобиля, который оказался зажат деформированным кузовом после аварии, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло сегодня, 9 марта. В 9:20 поступил вызов, что в Карасайском районе между поселками Кайнар и Бекболат автомобиль врезался в дерево.

Прибывшие на место спасатели МЧС увидели, что в деформированном авто находится человек.

Фото: МЧС РК

Спасателям пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы извлечь тело пассажира из салона аварийного автомобиля.

Тело пассажира достали спустя почти час – в 10:23.

В Семее подросток позвонил в службу спасения во время собственной попытки суицида.

