Тело мужчины извлекли из искореженного автомобиля после ДТП в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Спасатели извлекли тело пассажира из легкового автомобиля, который оказался зажат деформированным кузовом после аварии, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло сегодня, 9 марта. В 9:20 поступил вызов, что в Карасайском районе между поселками Кайнар и Бекболат автомобиль врезался в дерево.
Прибывшие на место спасатели МЧС увидели, что в деформированном авто находится человек.
Фото: МЧС РК
Спасателям пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы извлечь тело пассажира из салона аварийного автомобиля.
Тело пассажира достали спустя почти час – в 10:23.
В Семее подросток позвонил в службу спасения во время собственной попытки суицида.
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