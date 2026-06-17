Женщину зажало под автомобилем в Алматинской области

В Алматинской области спасатели помогли женщине, которая оказалась зажата под автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, сообщение о происшествии поступило на пульт 112 из города Алатау. Инцидент произошел на территории дачного общества "Простор", где женщина по неосторожности оказалась под транспортным средством.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На место оперативно прибыли спасатели. Совместно с местными жителями они провели работы по освобождению пострадавшей. Женщину удалось извлечь из-под автомобиля, после чего ей оказали первую помощь и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что тройная авария произошла под Алматы.