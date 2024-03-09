В Костанае потушили разгоревшийся пожар на СТО

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар, разгоревшийся 9 марта на СТО в Костанае, был потушен в 22:54. Площадь пожара составила 291 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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