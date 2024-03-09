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Законодательство РК

В Костанае потушили разгоревшийся пожар на СТО

пожар на СТО, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 00:04 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар, разгоревшийся 9 марта на СТО в Костанае, был потушен в 22:54. Площадь пожара составила 291 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Причина ЧП устанавливается.

"Спасатели вынесли из горящего здания 6 газовых баллона объемом по 27 л. До прибытия спасателей бригада скорой помощи госпитализировала двух пострадавших. Было задействовано порядка 45 человек личного состава и 12 единиц техники".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в крупном пожаре на СТО в Костанае.

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