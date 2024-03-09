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Законодательство РК

Два человека пострадали в крупном пожаре на СТО в Костанае

пожар на СТО, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 22:04 Фото: скриншот видео
9 марта в Костанае вспыхнул крупный пожар на станции технического обслуживания. Предварительная площадь пожара – 290 кв. м. В МВД заявили, что скорая помощь забрала с места двух пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы вынесли 5 газовых баллонов объемом 27 л.

"На месте работают порядка 40 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС. Пожар локализован в 21:11", – говорится в сообщении.


Ранее крупный пожар разгорелся в продуктовом магазине Кызылорды.

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