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35 человек эвакуировали при пожаре в Кызылорде

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 10:09 Фото: МЧС РК
Спасатели эвакуировали 35 человек из многоэтажного жилого дома в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, ночью 9 марта поступил вызов на линию службы спасения "112" – горела квартира в многоэтажке в микрорайоне Сырдарья 2В.

Когда именно начался пожар, в ведомстве не уточнили, поделились только временем ликвидации – 22:44.

Из жилого дома эвакуировали 35 человек, троих из них – с использованием автолестницы. Одного человека доставили в областную больницу, что именно с ним произошло, ведомство умолчало.

Судя по фотографии, опубликованной МЧС, пожар был серьезным: пламя, вероятно, разрушило стены до самого основания.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 10:09

Фото: МЧС РК

Для борьбы с огнем мобилизовали 22 человека и 5 единиц техники Департамента по ЧС Кызылординской области.

Также 9 марта крупный пожар разгорелся в магазине Кызылорды.

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