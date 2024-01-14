14 человек эвакуировали при пожаре в Караганде
В Караганде пришлось эвакуировать 14 человек при пожаре в десятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.
По данным городского департамента по ЧС, горели 12 погонных метров изоляции электропроводов в электрощитовых подъезда, а также детская коляска и велосипед.
"Пожар был ликвидирован меньше чем за час. К счастью, жертв и пострадавших нет. Силами ДЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков были спасены 14 человек, из которых 8 – дети".
МЧС просит строго соблюдать правила пожарной безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических приборов и сетей;
- не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;
- не допускать игр детей с огнем.
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