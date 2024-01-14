14 человек эвакуировали при пожаре в Караганде

В Караганде пришлось эвакуировать 14 человек при пожаре в десятиэтажном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента по ЧС, горели 12 погонных метров изоляции электропроводов в электрощитовых подъезда, а также детская коляска и велосипед. "Пожар был ликвидирован меньше чем за час. К счастью, жертв и пострадавших нет. Силами ДЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков были спасены 14 человек, из которых 8 – дети".

МЧС просит строго соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять непотушенные сигареты и спички;

следить за исправностью электрических приборов и сетей;

не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;

не допускать игр детей с огнем. Читайте также В Узбекистане задержали казахстанца, подозреваемого в двойном убийстве Самоподжог в Атырауской области: стали известны некоторые подробности Три человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

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