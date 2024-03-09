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Законодательство РК

Крупный пожар разгорелся в магазине Кызылорды

пожар в магазине, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 20:36 Фото: pixabay
9 марта в службу спасения "112" поступило сообщение о возгорании в продуктовом магазине в Кызылорде, по улице Абуова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, пожарные выяснили, что от произошло возгорание предметов внутри магазина общей площадью 120 кв. м.

"В результате оперативного реагирования специалистов, пожар был полностью потушен. Пострадавших нет. Задействованы порядка 22 человека личного состава и шесть единиц техники ДЧС Кызылординской области", – говорится в сообщении.

Отметим, что 9 марта в 02:26 в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области в боксе, предназначенном для хранения техники, произошел пожар. До прибытия пожарных подразделений сторожа помещения госпитализировали в больницу работники скорой помощи.

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