Таксист сбил мужчину в Алматы

В Алматы 20 апреля водитель такси сбил мужчину, который перебегал автодорогу в неположенном месте. От удара мужчина попал под колеса маршрутного автобуса, от полученных травм он скончался на месте аварии, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении ул. Халиулина и Погодина. Водитель такси на автомобиле Hyundai Accent двигался по Халиулина в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

В это время на пересечении улицы Погодина неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина 1992-го года рождения. Он пробежал перед Hyundai Accent и остановился на разделительной полосе посередине дороги.

Далее водитель такси его сбивает, от удара мужчина попадает под автобус городского маршрута № 207. От тяжелых травм пешеход скончался на месте аварии.

Фото: Zakon.kz

Известно, что погибший перебегал дорогу в неположенном месте в 100 метрах от пешеходного перехода.

Сейчас дознаватели-криминалисты изучают видео с камер видеонаблюдения и выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. Смертельная авария двух мопедов и автомобиля марки Lexus GX 460 произошла в Алматы на пересечении улиц Толе би и Шарипова.