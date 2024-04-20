Таксист сбил мужчину в Алматы
ДТП произошло на пересечении ул. Халиулина и Погодина. Водитель такси на автомобиле Hyundai Accent двигался по Халиулина в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
В это время на пересечении улицы Погодина неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина 1992-го года рождения. Он пробежал перед Hyundai Accent и остановился на разделительной полосе посередине дороги.
Далее водитель такси его сбивает, от удара мужчина попадает под автобус городского маршрута № 207. От тяжелых травм пешеход скончался на месте аварии.
Фото: Zakon.kz
Известно, что погибший перебегал дорогу в неположенном месте в 100 метрах от пешеходного перехода.
Сейчас дознаватели-криминалисты изучают видео с камер видеонаблюдения и выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другом ДТП. Смертельная авария двух мопедов и автомобиля марки Lexus GX 460 произошла в Алматы на пересечении улиц Толе би и Шарипова.
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