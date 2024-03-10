Страшная авария унесла жизни четверых человек в Атырау

Два автомобиля 10 марта столкнулись на мосту в Атырау, четверо человек погибли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык" со ссылкой на управление полиции Атырау, ДТП произошло 10 марта около 01:40 на мосту С. Бейбарыса. Столкнулись два автомобиля марки Lada Granta и Infinity.

"В результате ДТП водитель 1998 года рождения и три пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте, еще один пассажир был доставлен на машине скорой помощи в Атыраускую областную больницу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 10 марта 32-летнего мужчину насмерть сбили на автодороге в Алматинской области. Он перебегал дорогу в неположенном месте.