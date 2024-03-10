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Страшная авария унесла жизни четверых человек в Атырау

Страшная авария унесла жизни четверых человек в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 20:18 Фото: Zakon.kz
Два автомобиля 10 марта столкнулись на мосту в Атырау, четверо человек погибли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык" со ссылкой на управление полиции Атырау, ДТП произошло 10 марта около 01:40 на мосту С. Бейбарыса. Столкнулись два автомобиля марки Lada Granta и Infinity. 

"В результате ДТП водитель 1998 года рождения и три пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте, еще один пассажир был доставлен на машине скорой помощи в Атыраускую областную больницу", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. 10 марта 32-летнего мужчину насмерть сбили на автодороге в Алматинской области. Он перебегал дорогу в неположенном месте. 

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