Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области

Крупный пожар произошел в столярном цеху в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, пожар произошел 10 марта в 19:18 в селе Гульдала Талгарского района.

"Произошло загорание столярного цеха на территории частного жилого дома. Распространение на большую площадь явилось позднее сообщение. В 19:56 пожар локализован и в 20:14 ликвидирован", – говорится в сообщении.





Площадь пожара составила 250 кв.м. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Пожар тушили 20 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 9 марта в Костанае потушили разгоревшийся пожар на СТО.