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Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области

Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 21:46 Фото: pixabay
Крупный пожар произошел в столярном цеху в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, пожар произошел 10 марта в 19:18 в селе Гульдала Талгарского района.

"Произошло загорание столярного цеха на территории частного жилого дома. Распространение на большую площадь явилось позднее сообщение. В 19:56 пожар локализован и в 20:14 ликвидирован", – говорится в сообщении.


Площадь пожара составила 250 кв.м. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Пожар тушили 20 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 9 марта в Костанае потушили разгоревшийся пожар на СТО. 

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Диана Абдуллаева
Алматинская область
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