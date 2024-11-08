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В Кокшетау чуть не сгорел столярный цех

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 03:53 Фото: Zakon.kz
Ночью 9 ноября 2024 года в Кокшетау по ул. Сулейменова в одном из столярных цехов произошло загорание в помещении кочегарки, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы ликвидировали загорание за 26 минуты.

Дальнейшее распространение огня было предотвращено на площади 10 кв.м.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 03:53

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

МЧС требует соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее спасатели МЧС не дали сдетонировать газовому баллону в Акмолинской области.

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