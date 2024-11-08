В Кокшетау чуть не сгорел столярный цех

Фото: Zakon.kz

Ночью 9 ноября 2024 года в Кокшетау по ул. Сулейменова в одном из столярных цехов произошло загорание в помещении кочегарки, сообщает Zakon.kz.

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