В Кокшетау чуть не сгорел столярный цех
Фото: Zakon.kz
Ночью 9 ноября 2024 года в Кокшетау по ул. Сулейменова в одном из столярных цехов произошло загорание в помещении кочегарки, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцы ликвидировали загорание за 26 минуты.
Дальнейшее распространение огня было предотвращено на площади 10 кв.м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
МЧС требует соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее спасатели МЧС не дали сдетонировать газовому баллону в Акмолинской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript