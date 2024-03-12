Обильные дожди затопили дворовые участки в Туркестанской области

В Туркестанской области 12 марта обильные дожди затопили восемь дворовых территорий жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, дворовые участки затопило в Сайрамском, Мактааральском, Жетисайском и Сарыагашском районах.





"Угрозы подтопления жилых домов нет. Силами ДЧС и местных исполнительных органов ведутся работы по откачке дождевой воды с дворовых участков. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Жетысуской области 10 марта талыми водами затопило десять дворовых территорий.