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Обильные дожди затопили дворовые участки в Туркестанской области

Обильные дожди затопили дворовые участки в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 21:08 Фото: pixabay
В Туркестанской области 12 марта обильные дожди затопили восемь дворовых территорий жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, дворовые участки затопило в Сайрамском, Мактааральском, Жетисайском и Сарыагашском районах.


"Угрозы подтопления жилых домов нет. Силами ДЧС и местных исполнительных органов ведутся работы по откачке дождевой воды с дворовых участков. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Жетысуской области 10 марта талыми водами затопило десять дворовых территорий. 

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