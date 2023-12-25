Автобус сбил людей в Алматы: что известно о состоянии пострадавших

22 декабря 2023 года в Алматы неуправляемый автобус врезался в людей, стоящих вдоль дороги. В Управлении общественного здравоохранения города Zakon.kz рассказали о состоянии пострадавших.

Согласно сообщению ведомства за 25 декабря, лечение получают трое пострадавших.

Так, пациентка 50 лет переведена из реанимации 24 декабря 2023 года в отделение политравмы.

Ее состояние оценивается как тяжелое, с положительной динамикой, клиника шока купирована. У пациентки множественные переломы.

36-летняя водитель автобуса находится на лечении в отделении нейрохирургии.

Ей поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени. Ушиб мягких тканей лица. Состояние стабильное. Получает консервативную терапию.

Мужчине 55 лет также поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени.

Ушибленная рана мягких тканей затылочной области, мягких тканей головы и с растяжением связочного аппарата шеи находится на лечении в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное.

"Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме". Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Жуткое ДТП в Алматы, унесшее жизни трех человек, произошло вечером 22 декабря 2023 года.

Как стало известно позднее, пассажир ударил женщину-водителя – она потеряла сознание и управление над транспортом. После чего автобус врезался в людей.

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25 декабря стало известно, что мужчина, напавший на водителя, арестован на два месяца.