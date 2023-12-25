Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Автобус сбил людей в Алматы: что известно о состоянии пострадавших

Автобус сбил толпу в Алматы: что известно о состоянии пострадавших Фото: primeminister.kz
22 декабря 2023 года в Алматы неуправляемый автобус врезался в людей, стоящих вдоль дороги. В Управлении общественного здравоохранения города Zakon.kz рассказали о состоянии пострадавших.

Согласно сообщению ведомства за 25 декабря, лечение получают трое пострадавших.

Так, пациентка 50 лет переведена из реанимации 24 декабря 2023 года в отделение политравмы.

Ее состояние оценивается как тяжелое, с положительной динамикой, клиника шока купирована. У пациентки множественные переломы.

36-летняя водитель автобуса находится на лечении в отделении нейрохирургии.

Ей поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени. Ушиб мягких тканей лица. Состояние стабильное. Получает консервативную терапию.

Мужчине 55 лет также поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени.

Ушибленная рана мягких тканей затылочной области, мягких тканей головы и с растяжением связочного аппарата шеи находится на лечении в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное.

"Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Жуткое ДТП в Алматы, унесшее жизни трех человек, произошло вечером 22 декабря 2023 года.

Как стало известно позднее, пассажир ударил женщину-водителя – она потеряла сознание и управление над транспортом. После чего автобус врезался в людей.

Материал по теме

Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в Алматы

25 декабря стало известно, что мужчина, напавший на водителя, арестован на два месяца.

Читайте также

Очевидец раскрыл детали смертельного ДТП с автобусом в Алматы
Жертв могло быть больше: очевидец раскрыл детали смертельного ДТП с автобусом в Алматы
Открыл аварийную дверь самолета: что грозит пассажиру из Алматы
Открыл аварийную дверь самолета: что грозит пассажиру из Алматы
Карагандинец обчистил квартиру сожительницы, пока женщина была в роддоме
Житель Караганды обчистил квартиру сожительницы, пока она была в роддоме
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: