Рейсовый автобус загорелся в Атырауской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
11 марта в Атырауской области загорелся рейсовый автобус, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет пресс-служба МЧС РК. О причинах возгорания не сообщается.
Спасатели напоминают:
- Если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине.
- Выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз.
- Вывести всех пассажиров из салона, забрать документы и сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112.
Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома.
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