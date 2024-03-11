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Рейсовый автобус загорелся в Атырауской области

сгорел автобус, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 23:06 Фото: пресс-служба МЧС РК
11 марта в Атырауской области загорелся рейсовый автобус, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба МЧС РК. О причинах возгорания не сообщается.

Спасатели напоминают:

  • Если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине.
  • Выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз.
  • Вывести всех пассажиров из салона, забрать документы и сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома.

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