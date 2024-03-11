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Законодательство РК

Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома

загорелась машина, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 19:35 Фото: скриншот видео
11 марта в 18:15 в Бостандыкском районе, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Ескараева, загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, произошло короткое замыкание электропроводов в моторном отсеке автомашины марки Nissan Presage с последующим горением на площади 0,5 кв. м.

"Прибывшие пожарные расчеты в количестве шести человек и одной единицы техники ввели стволы с пеной на тушение и охлаждение конструкций автомобиля, ликвидировали возгорание 18:25", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.


Ранее, 19 февраля, в Алматы в Алатауском районе загорелся моторный отсек автомобиля марки LADA Largus 2014 года выпуска.

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