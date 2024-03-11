Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома

Фото: скриншот видео

11 марта в 18:15 в Бостандыкском районе, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Ескараева, загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

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