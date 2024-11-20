Спасатели Караганды помогли годовалой малышке

В Караганде спасатели оказали помощь маленькой девочке, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, палец ребенка застрял в пластиковой игрушке. Не сумев самостоятельно справиться, родители доверили это дело спасателям. Прибывшие спасатели МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента разжали игрушку и аккуратно деблокировали палец.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Малышка чувствует себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается", – говорится в сообщении.

Похожий случай произошел в Петропавловске. Там сохранить палец спасатели помогли пятилетнему ребенку.