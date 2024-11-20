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Спасатели Караганды помогли годовалой малышке

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, родители, семья , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 06:56 Фото: pixabay
В Караганде спасатели оказали помощь маленькой девочке, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, палец ребенка застрял в пластиковой игрушке. Не сумев самостоятельно справиться, родители доверили это дело спасателям. Прибывшие спасатели МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента разжали игрушку и аккуратно деблокировали палец.

Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 06:56

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Малышка чувствует себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается", – говорится в сообщении.

Похожий случай произошел в Петропавловске. Там сохранить палец спасатели помогли пятилетнему ребенку.

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