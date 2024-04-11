В Алматы пожилая женщина погибла под колесами пассажирского автобуса
Фото: Zakon.kz
В Алматы на пересечении улиц Жангельдина – Ашимбаева 11 апреля пассажирский автобус насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.
Как удалось узнать, женщина, 1948 года рождения, переходила улицу Жангельдина по пешеходному переходу.
Фото: Zakon.kz
Водитель автобуса 117-го маршрута по невыясненным причинам совершил на нее наезд. От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте.
Фото: Zakon.kz
К месту ДТП приехали сотрудники полиции.
Фото: Zakon.kz
Во время опроса водитель автобуса утверждал, что пожилая женщина переходила дорогу не по "зебре".
Фото: Zakon.kz
Однако запись с камер Центра оперативного управления свидетельствует об обратном.
5 апреля в Алматы произошло серьезное ДТП: маршрутный автобус собрал в аварии шесть автомобилей.
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