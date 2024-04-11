Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы пожилая женщина погибла под колесами пассажирского автобуса

Алматы, ДТП, пешеход, смертельный наезд, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:49 Фото: Zakon.kz
В Алматы на пересечении улиц Жангельдина – Ашимбаева 11 апреля пассажирский автобус насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как удалось узнать, женщина, 1948 года рождения, переходила улицу Жангельдина по пешеходному переходу.

Алматы, ДТП, автобус, пешеход, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:49

Фото: Zakon.kz

Водитель автобуса 117-го маршрута по невыясненным причинам совершил на нее наезд. От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте.

Алматы, ДТП, автобус, пешеход, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:49

Фото: Zakon.kz

К месту ДТП приехали сотрудники полиции.

Алматы, ДТП, автобус, пешеход, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:49

Фото: Zakon.kz

Во время опроса водитель автобуса утверждал, что пожилая женщина переходила дорогу не по "зебре".

Алматы, ДТП, автобус, пешеход, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:49

Фото: Zakon.kz

Однако запись с камер Центра оперативного управления свидетельствует об обратном.

5 апреля в Алматы произошло серьезное ДТП: маршрутный автобус собрал в аварии шесть автомобилей.

Читайте также

Вода пришла еще в один район Акмолинской области: жителей эвакуировали на вертолете
Вода пришла еще в один район Акмолинской области: жителей эвакуировали на вертолете
Алматы, автобус, водитель, нападение, драка
В Алматы снова напали на водителя автобуса
В Атбасаре сработали системы оповещения: в город пришла вода
В Атбасаре сработали системы оповещения: в город пришла вода
Ирина Капитанова
Алматы ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: