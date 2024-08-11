Тысячи тюков сена сгорели в Туркестанской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
11 августа на территории одного из частных жилых домов Байдибекского района Туркестанской области сгорело восемь тысяч тюков складированного сена, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, несмотря на сложность тушения сена, так как оно активно тлеет изнутри, огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар площадью 392 кв. м.
Отметим, что в данное время на Грецию обрушились лесные пожары, которые уже подбираются к Афинам. Тушение осложняется сильной жарой и ветром до 25 м/с.
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