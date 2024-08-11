Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тысячи тюков сена сгорели в Туркестанской области

пожар в частном доме, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 02:00 Фото: пресс-служба МЧС РК
11 августа на территории одного из частных жилых домов Байдибекского района Туркестанской области сгорело восемь тысяч тюков складированного сена, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, несмотря на сложность тушения сена, так как оно активно тлеет изнутри, огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар площадью 392 кв. м.


Отметим, что в данное время на Грецию обрушились лесные пожары, которые уже подбираются к Афинам. Тушение осложняется сильной жарой и ветром до 25 м/с.

Читайте также

пожар в частном доме
45-летний мужчина едва не сгорел в Атбасаре
туристы потерялись в горах Алматы
Туристы сбились с пути и потерялись в горах Алматы из-за ливня
двухлетний малыш выпал из окна в Караганде
Двухлетний малыш выпал из окна в Караганде
Елена Беляева
МЧС РК Туркестанская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Три автомобиля за вечер влетели в новую конструкцию из бордюров в Алматы
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Гороскоп на богатство
Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут разбогатеть в старости
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: