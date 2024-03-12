Перила частично обрушились на мосту в Семее, половина города осталась без интернета

В Семее 12 марта из-за сильного ветра частично обрушились перила на автогужевом мосту, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Абайской области, из-за ЧП движение по мосту ограничили.

"В городе Семее на автогужевом мосту (старый мост) через реку Иртыш в связи с погодными условиями произошло частичное обрушение перильных ограждений длиной около 15 метров. В связи с проводимыми работами по восстановлению ограждения на участке дороги по автогужевому мосту движение пешеходов временно ограничено", – говорится в сообщении.

В акимате Семея сообщили, что из-за обрушения были повреждены линии оптической связи АО "Казахтелеком", вследствие чего на левом берегу города отсутствует доступ к интернету.

"В ближайшее время работа интернета будет восстановлена", – заверили в акимате.

Ранее стало известно, что к утру 12 марта в городе Семее силами ДЧС завершены работы по откачке талых вод, образовавшихся в результате интенсивного снеготаяния на территориях жилых домов.