В двух мегаполисах страны произошли пожары
Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 16 марта в городах Астана и Алматы произошли пожары, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС РК, в 05:01 в столичном районе Байконыр огнеборцы ликвидировали пожар в частном жилом доме площадью 20 кв. м. А в Турксибском районе города Алматы горело здание отдельно стоящей одноэтажной столовой. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Пожар ликвидирован силами местных огнеборцев в 07:10.
В обоих происшествиях пострадавших нет. Причины по каждому из случаев устанавливаются.
Часами ранее ведомство призвало жителей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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