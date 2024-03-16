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В двух мегаполисах страны произошли пожары

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 07:56 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 16 марта в городах Астана и Алматы произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, в 05:01 в столичном районе Байконыр огнеборцы ликвидировали пожар в частном жилом доме площадью 20 кв. м. А в Турксибском районе города Алматы горело здание отдельно стоящей одноэтажной столовой. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Пожар ликвидирован силами местных огнеборцев в 07:10.

В обоих происшествиях пострадавших нет. Причины по каждому из случаев устанавливаются.

Часами ранее ведомство призвало жителей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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