В двух мегаполисах страны произошли пожары

Утром 16 марта в городах Астана и Алматы произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, в 05:01 в столичном районе Байконыр огнеборцы ликвидировали пожар в частном жилом доме площадью 20 кв. м. А в Турксибском районе города Алматы горело здание отдельно стоящей одноэтажной столовой. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Пожар ликвидирован силами местных огнеборцев в 07:10.

В обоих происшествиях пострадавших нет. Причины по каждому из случаев устанавливаются.

Часами ранее ведомство призвало жителей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности.