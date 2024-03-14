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Десятки актюбинских таксистов попались на "продуктовый" обман

Десятки актюбинских таксистов попались на &quot;продуктовый&quot; обман, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 10:49 Фото: pxhere
Актюбинец придумал оригинальный способ мошенничества. Злоумышленнику удалось обмануть более десятка таксистов. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе региональной полиции, его задержали. Свою вину он признал.

По данным правоохранителей, мужчина находил таксистов через популярное приложение и связывался с ними по WhatsApp.

Представляясь клиентом, мошенник заказывал доставку продуктов питания.

"В ходе переписки он просил таксистов купить продукты за свой счет и отправить ему чек, после этого просил их перевести деньги на мобильный номер в виде баланса. Для полной убедительности подозреваемый отправлял водителям список продуктов, что и где купить. Обещал покрыть все расходы наличными после получения им заказа".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Водители соглашались на эти условия. Но выполнив все договоренности, уже не могли дозвониться до "заказчика".

"Ущерб десяти обманутым водителям составил от 10 до 30 тысяч тенге", – уточнили специалисты.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Актобе.

"Мужчина свою вину признал, ведется расследование", – заключили в ведомстве.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал удивительную историю о 37-летней женщине из Шымкента. В таксопарк она попала из-за сложной жизненной ситуации. Тем не менее о своем выборе не жалеет и планирует выйти на пенсию таксистом.

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