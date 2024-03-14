Массовое отключение электричества произошло из-за непогоды в Алматинской области

Из-за ухудшения погодных условий в некоторых населенных пунктах Алматинской области 14 марта произошло массовое отключение электричества, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматинской области, акиматы районов и города Конаева организовали дежурства, а все аварийно-восстановительные бригады энергопередающей организации АО "АЖК" работают в усиленном режиме.

"На данный момент идет устранение аварийных отключений силами АО "АЖК". Подробная информация о прекращении подачи электроэнергии будет предоставлена позже. Ситуация находится под контролем и подлежит дальнейшему наблюдению", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, в Талгарском районе произошло короткое замыкание трансформатора.

"В 19:20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шымбулак Талгарского района произошло загорание подстанции. По прибытию огнеборцев на место было установлено, что произошло короткое замыкание трансформатора без возгорания. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Непогода также парализовала Алматы. Город погрузился в огромные пробки, парализована работа аэропорта, люди вынуждены толкать пассажирские автобусы. О том, что происходит в южной столице, можно прочитать тут.