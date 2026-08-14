Массовые отключения света в Алматы и Алматинской области: что произошло
В пресс-службе АО "Алатау Жарық Компаниясы" объяснили, что произошло.
"14 августа в 14:38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика (САОН – специальная автоматика отключения нагрузки, АЧР – автоматическая частотная разгрузка), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области", – говорится в комментарии.
Объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт.
В Алматинской области отключение потребителей произошло в следующих районах:
- Жамбылский район;
- Балхашский район;
- Есикский район;
- Карасайский район;
- Шелекский район;
- Райымбекский район;
- Уйгурский район;
- Илийский район;
- Кегенский район;
- Талгарский район.
В городе Алматы отключение потребителей произошло в следующих районах:
- Бостандыкский район;
- Наурызбайский район;
- Ауэзовский район;
- Алатауский район.
Специалисты АО "Алатау Жарық Компаниясы" проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей.
Отметим, что летом на фоне особо жарких дней к жителям Алматы обращались с просьбой не перегружать электросети.
Массовые отключения света происходили в Алматы в июле 2026 года. В АО "Алатау Жарық Компаниясы" тогда пояснили, что, когда температура воздуха в городе установилась выше 40 градусов, электросети столкнулись с рекордной нагрузкой. Существенный рост потребления электроэнергии привел к технологическим нарушениям в различных районах города.