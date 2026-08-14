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События

Массовые отключения света в Алматы и Алматинской области: что произошло

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:18 Фото: Zakon.kz
Днем 14 августа 2026 года в Алматы и Алматинской области произошли массовые перебои и отключения электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Алатау Жарық Компаниясы" объяснили, что произошло.

"14 августа в 14:38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика (САОН – специальная автоматика отключения нагрузки, АЧР – автоматическая частотная разгрузка), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области", – говорится в комментарии.

Объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт.

В Алматинской области отключение потребителей произошло в следующих районах:

  • Жамбылский район;
  • Балхашский район;
  • Есикский район;
  • Карасайский район;
  • Шелекский район;
  • Райымбекский район;
  • Уйгурский район;
  • Илийский район;
  • Кегенский район;
  • Талгарский район.

В городе Алматы отключение потребителей произошло в следующих районах:

  • Бостандыкский район;
  • Наурызбайский район;
  • Ауэзовский район;
  • Алатауский район.

Специалисты АО "Алатау Жарық Компаниясы" проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей.

Отметим, что летом на фоне особо жарких дней к жителям Алматы обращались с просьбой не перегружать электросети.

Массовые отключения света происходили в Алматы в июле 2026 года. В АО "Алатау Жарық Компаниясы" тогда пояснили, что, когда температура воздуха в городе установилась выше 40 градусов, электросети столкнулись с рекордной нагрузкой. Существенный рост потребления электроэнергии привел к технологическим нарушениям в различных районах города.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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