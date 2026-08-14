Массовые отключения света в Алматы и Алматинской области: что произошло

Днем 14 августа 2026 года в Алматы и Алматинской области произошли массовые перебои и отключения электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Алатау Жарық Компаниясы" объяснили, что произошло.

"14 августа в 14:38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика (САОН – специальная автоматика отключения нагрузки, АЧР – автоматическая частотная разгрузка), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области", – говорится в комментарии.

Объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт.

В Алматинской области отключение потребителей произошло в следующих районах:

Жамбылский район;

Балхашский район;

Есикский район;

Карасайский район;

Шелекский район;

Райымбекский район;

Уйгурский район;

Илийский район;

Кегенский район;

Талгарский район.

В городе Алматы отключение потребителей произошло в следующих районах:

Бостандыкский район;

Наурызбайский район;

Ауэзовский район;

Алатауский район.

Специалисты АО "Алатау Жарық Компаниясы" проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей.

Отметим, что летом на фоне особо жарких дней к жителям Алматы обращались с просьбой не перегружать электросети.

Массовые отключения света происходили в Алматы в июле 2026 года. В АО "Алатау Жарық Компаниясы" тогда пояснили, что, когда температура воздуха в городе установилась выше 40 градусов, электросети столкнулись с рекордной нагрузкой. Существенный рост потребления электроэнергии привел к технологическим нарушениям в различных районах города.